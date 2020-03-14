الخارجية السودانية: استمرار الاتصالات مع مصر حول المحتجزين في ميناء السد العالي

تجري السودان اتصالات مع مصر حول وضع سودانيين محتجزين في ميناء السد العالي بواسطة السلطات المصرية، بسبب التأشيرات الخاصة بهم.

وقال مصدر بوزارة الخارجية السودانية إن هناك اتصالات مستمرة بين السودان ومصر لمعالجة أوضاع السودانيين المحتجزين في ميناء السد العالي بواسطة السلطات الأمنية المصرية بحجة أن تأشيراتهم مزورة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم السبت.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء السودانية أن موضوع المحتجزين قيد النظر بين أعلى المستويات التنفيذية والأمنية في مصر والسودان.

ووصل النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في وقت سابق اليوم السبت، إلى العاصمة المصرية القاهرة في زيارة رسمية، بدعوة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتستمر يومين.

ويبحث النائب الأول لرئيس مجلس السيادة خلال الزيارة مسار العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بجانب القضايا ذات الاهتمام المشترك".