الأرصاد المصرية تكشف عن موعد انتهاء فصل الشتاء... فيديو

كشفت هيئة الأرصاد المصرية، اليوم السبت، عن الموعد الرسمي لانتهاء فصل الشتاء.

قال مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، الدكتور محمود شاهين، إن "مصر ودعت حالة عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية بشكل رسمي".

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "اليوم" المذاع على فضائية "دي إم سي" المصرية، أن "تبقى أسبوعا على نهاية فصل الشتاء بشكل رسمي"، موضحا الأيام المقبلة ستشهد أمطار خفيفة ومتوسطة متفرقة وغير مؤثرة تماما على الأنشطة اليومية.

وتابع مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن "الأجواء السيئة التي حدثت في اليومين الماضيين كانت آخر الأجواء السيئة في نهاية فصل الشتاء".

وأوضح أن المناطق التي ستسقط عليها أمطار مرة أخرى، هي السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة ومناطق من شمال سيناء.

وتعرضت معظم المحافظات المصرية، منذ ساعات الصباح الأولى ليوم الخميس، لموجة من الطقس السيئ، التي وصلت لحد العاصفة، وأسفرت عن وقوع العديد من الخسائر الجسيمة، منها حادثة قطار، وغرق شوارع وإغلاق 15 طريقا رئيسيا بين المحافظات.