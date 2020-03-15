الصين تسجل 20 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الصين، اليوم الأحد، تسجيل 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين إن البلاد سجلت 20 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا يوم السبت ارتفاعا من 11 حالة في اليوم السابق.

ويرفع الرقم العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في البر الرئيسي للصين حتى الآن إلى 80844 شخصا.

وسجلت الصين عشر حالات وفاة يوم السبت ليصل العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن كورونا في الصين إلى 3199 شخصا حتى الآن.

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وبلغت الوفيات 4981 حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

ومع تواصل تفشي فيروس كورونا في مختلف أنحاء العالم، كثفت العديد من الدول الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس، وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الخميس الموافق لـ 11 آذار/مارس، فيروس كورونا المستجد "وباء عالميا"، لكنها أكدت أنه لا يزال من الممكن "السيطرة عليه".