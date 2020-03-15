حفتر يصدر قرارا عاجلا بشأن فيروس "كورونا"

خصص القائد العام للجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، جزء من ميزانية القوات المسلحة لتجهيز مستشفى طوارئ داخل نطاق قاعدة بنينا الجوية، لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

بنغازي – سبوتنيك. وأكد مصدر عسكري لوكالة " سبوتنيك "، أن "القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر خصص جزء من ميزانية القوات المسلحة لتجهيز مستشفى الهواري في مدينة بنغازي بعدد 100 سرير عناية فائقة".

وأضاف المصدر، أن "المشير حفتر أكد على تجهيز الأطقم الطبية المختصة وتدريبها والإشراف الكامل على المستشفى وتشغيلها لمواجهة وباء ‎كورونا".

وسبق أن أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فائز السراج، إغلاق جميع المنافذ البرية والجوية بدءا من 16 مارس/ آذار الجاري ولمدة 3 أسابيع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال السراج، في كلمة متلفزة: "أعلن حالة الطوارئ والتعبئة لمواجهة ذلك الخطر الدائم وتفعيل خطة منظمة الصحة العالمية وتخصيص نصف مليار دولار لمواجهة هذه الأزمة".

فيما أعلن مطار مصراتة، الخاضع لإدارة حكومة الوفاق الوطني في طرابلس، غربي البلاد، في بيان عبر صفحته على "فيسبوك"، أنه "نظرا لتفشي فيروس كورونا المعدي بدول العالم، ونظرا لسوء قطاع الصحة بالدولة الليبية، فقد تقرر منع دخول الأجانب لأي سبب من الأسباب عبر منفذ مطار مصراتة كإجراء احترازي".