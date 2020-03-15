محمد عبده يتحدى "كورونا" بمقطع فيديو ويوجه رسالة "تحذيرية"

وجه الفنان السعودي، محمد عبده، رسالة "تحذيرية" إلى العالم العربي والعالم كله حول فيروس "كورونا" الجديد "كوفيد-19"، وسط استمرار ارتفاع عدد الإصابات حول العالم.

وبثت قناة "روتانا"، مقطع فيديو، بدأ بجملة "فنان العرب يتحدى كورونا"، حيث قال: "أعزائي المشاهدين في المملكة العربية السعودية ودول الخليج والعالم العربي وكل العالم الي اليوم بيسمعونا، أولا الوباء المنتشر اليوم، الكورونا، نحن في غاية الحذر منه".

وقال محمد عبده في مقطع فيديو نشرته الصفحة الرسمية لشركة "روتانا": أعزائي المشاهدين إن الوباء المنتشر كورونا نحن في غاية الحذر منه وأرجو أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات".

وأضاف: "أرجو أن نعمل حسابنا ونلتزم بالتوجيهات اللي تصدرها لنا الدولة ووزارات الصحة في جميل العالم، وأريد أيضا توجيه رسالتي على الإعلام، أرجو أنها بقدر ما تحرص وبقدر ما تعطي من تعليمات أيضا تطمئن الناس كي لا يموتوا في بيوتهم خوفا وهلعا لا من الكورونا".

وتابع: "الإعلام بردوا ليه دور في بث الروح المعنوية للناس اللي جالسة بتسمع الأخبار الأعداد اللي بتشفى كتير وأكثر وأكثر من التي تصاب بها الناس وتموت منها. إن شاء الله ربنا يسلمنا ويسلمكم من كل عاهة ومن كل مرض.. آمين".

رسالة جداً مهمة موجهة من فنان العرب #محمد_عبده إلى جميع الشعوب

وخصوصًا الشعوب العربية

والشعب السعودي بالتحديد 🇸🇦

وأيضاً كلمة خاصة لأهل الصحافة والإعلام بخصوص #فيروس_كورونا@Mohammed_Abdu #كورونا #coronavirus pic.twitter.com/iuSGOIaw8A — 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) March 14, 2020

​وأعلنت وزارة الرياضة السعودية بشكل رسمي، تعليق كافة النشاطات الرياضية بمختلف الألعاب وتوقف كل البطولات والمسابقات بسبب تفشي فيروس "كورونا".

​وسجلت وزارة الصحة السعودية، مساء أمس السبت، 17 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.