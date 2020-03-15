ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في الجزائر إلى 45 حالة

ووفقا لجريدة "النهار" المحلية، فإن رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، قال اليوم الأحد، في تصريح له للإذاعة الوطنية الثالثة، إنه "تم تسجيل 45 حالة مؤكدة بفيروس كورونا، و3 وفيات على المستوى الوطني".

وأكد جراد أنه "تم اتخاذ كل الإجراءات الللازمة على مستوى كل المستشفيات للتصدي لانتشار هذا الفيروس".

وأضافت الصحيفة أن جراد أكد في حديثه قائلا "يمكنني أن أؤكد لكم أن جميع المعدات اللازمة متوفرة"، مشيرا في السياق ذاته أنه "وصلت يوم أمس السبت طائرة محملة بالمواد من الإمارات".

وأردف المسؤول الجزائري أنه "سيتم إستيراد المعدات الطبية أيضا من فرنسا ".

وكشف الوزير الأول أن "الجزائر خصصت ما قيمته 400 مليار سنتيم من أجل اقتناء كل المعدات الطبية اللازمة للتصدي لإنتشار فيروس كورونا".

وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد العزيز جراد، قد دعا أمس السبت، المواطنين إلى الالتزام بالمنازل، وعدم مغادرتها إلا في حالة الضرورة القصوى.