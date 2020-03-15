الكويت: تسجيل 8 إصابات جديدة بكورونا وارتفاع عدد حالات الشفاء لـ9

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم السبت، تسجيل 8 حالات مؤكدة ثبتت إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة في دولة الكويت إلى 112 حالة، في حين ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 9.

وأعلن وزير الصحة الكويتي، اليوم الأحد، شفاء حالتين جديدتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى تسع حالات.

وقال باسل الصباح إن التحاليل والفحوصات المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء هاتين الحالتين من الفيروس، وذلك بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضاف أنه سيتم نقل هاتين الحالتين إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) تمهيدا لخروجهما من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وأشار من جانب آخر إلى أنه كانت هناك ثماني حالات موجودة في العناية المركزة وتم خروج أربع من هذه العناية إلى الجناح المخصص لها لتلقي العلاج والرعاية والصحية.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.