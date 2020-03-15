أبوظبي تعيد فتح الحدائق العامة بعد تعقيمها

أعلنت دائرة البلديات والنقل في حكومة أبوظبي، اليوم الأحد، إعادة فتح الحدائق العامة، مع استمرار إغلاق الشواطئ، وذلك في أول قرار لتخفيف الإجراءات الاحترازية المتخذة للتصدي لانتشار فيروس "كورونا".

وقالت الدائرة، في بيان عبر "تويتر"، "إعادة فتح الحدائق العامة، خلال أيام الأسبوع لغاية الساعة العاشرة مساء .. وذلك بعد اتخاذ الإجراءات الوقائية، وتعقيمها مما يمكن أن يؤثر على صحة المجتمع".

​واتخذت الإمارات، التي كانت أول دولة خليجية تسجل حالات مؤكدة للإصابة بفيروس "كورونا"، سلسلة طويلة من الإجراءات الاحترازية، لمواجهة العدوى.

وكان من آخر الإجراءات المتخذة من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات المحلية، إغلاق مناطق التجمعات الشعبية، كدور السينما والمتاحف والمناطق السياحية والثقافية؛ فضلا عن إلغاء أو تأجيل جميع الفعاليات المقرر إقامتها، خلال شهر مارس/ آذار الجاري.

وشملت القرارات وقفا مؤقتا لاستقبال طائرات أو تسيير رحلات إلى عدة دول منتشرة فيها عدوى "كورونا".

وسبق ذلك أن أعلنت الإمارات تبكير العطلة في المدراس والجامعات، وإغلاق الحضانات، وغيرها من القرارات.

وقررت دولة الإمارات، أمس، وقفا مؤقتا لاصدار كافة التأشيرات، ابتداء من 17 مارس/آذار الجاري، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية.

وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى فيروس "كورونا" المستجد من قبل منظمة الصحة العالمية وإعتباره "وباءً"، ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.