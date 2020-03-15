الإمارات تطلع السفراء والقناصل المعتمدين على آخر مستجدات إجراءاتها الاحترازية لمواجهة "كورونا"

عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس السبت، إحاطة إلكترونية عبر الفيديو، أطلعت خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة، على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات، في ظل أزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) التي تواجه العالم حاليا.

وأطلع خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور خالد إبراهيم المزروعي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي - خلال الإحاطة غير التقليدية التي تم بثها إلكترونيا مباشرة من ديوان عام الوزارة في أبوظبي - السفراء ورؤساء البعثات الأجانب والقناصل المعتمدين لدى الدولة على آخر المستجدات بإجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

جاءت الإحاطة تزامنا مع قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بـ"وقف مؤقت" لإصدار التأشيرات كافة، ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، إذ أوضح خالد عبد الله بالهول أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره "وباءً"، ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

والجدير بالذكر أن القرار لا يسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار.

كما تم إطلاع السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على قرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس/ آذار الجاري، وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكل الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد–19) من الانتشار في الدولة.

وأكد خالد عبد الله بالهول - في حديثه - أنه سيتم إبلاغ السفراء والقناصل المعتمدين في الدولة عن المستجدات كافة، عبر الإحاطة الإلكترونية، ليتمكنوا من إيصال المعلومة الوافية لرعاياهم، موضحا أن هذه الإجراءات تنبع من روح المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات تجاه مواطنيها والمقيمين فيها وحفاظا على سلامة الجميع، وضمن جهود الإمارات لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنا منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.

وجرى خلال الإحاطة الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها السفراء والقناصل المعتمدون من خلال النظام الإلكتروني.

وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.