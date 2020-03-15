تسجيل
09:53 GMT15 مارس/ آذار 2020
مباشر
    بحث
    دبي، الإمارات العربية المتحدة

    الإمارات تطلع السفراء والقناصل المعتمدين على آخر مستجدات إجراءاتها الاحترازية لمواجهة "كورونا"

    © Photo / Public domain
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (249)
    0 0 0
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic2.img.sputniknews.com/images/104427/84/1044278445.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/arab_world/202003151044869084-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A2%D8%AE%D8%B1-%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D8%A7%D8%AA-%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7/

    عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أمس السبت، إحاطة إلكترونية عبر الفيديو، أطلعت خلالها السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة، على آخر المستجدات بشأن الإجراءات الاحترازية المتخذة في دولة الإمارات، في ظل أزمة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) التي تواجه العالم حاليا.

    وأطلع خالد عبد الله بالهول، وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، والدكتور خالد إبراهيم المزروعي، الوكيل المساعد للشؤون القنصلية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي - خلال الإحاطة غير التقليدية التي تم بثها إلكترونيا مباشرة من ديوان عام الوزارة في أبوظبي - السفراء ورؤساء البعثات الأجانب والقناصل المعتمدين لدى الدولة على آخر المستجدات بإجراءات الدولة الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، بحسب وكالة أنباء الإمارات (وام).

    برج خليفة في دبي
    © AFP 2020 / Giuseppe Cacace
    الإمارات تخصص 27 مليار دولار لدعم اقتصادها ضد كورونا
    جاءت الإحاطة تزامنا مع قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بـ"وقف مؤقت" لإصدار التأشيرات كافة، ابتداء من 17 مارس الجاري باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية، إذ أوضح خالد عبد الله بالهول أن القرار يأتي في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها الدولة تجاوبا مع رفع مستوى خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من قبل منظمة الصحة العالمية، واعتباره "وباءً"، ما يجعل من السفر في هذه المرحلة على درجة عالية من الخطورة.

    والجدير بالذكر أن القرار لا يسري على الأشخاص الذين صدرت لهم تأشيرات قبل تاريخ سريان نفاذ هذا القرار.

    كما تم إطلاع السفراء والقناصل المعتمدين لدى الدولة على قرار تعليق جميع الرحلات الجوية القادمة والمغادرة إلى كل من لبنان وتركيا وسوريا والعراق اعتبارا من 17 مارس/ آذار الجاري، وحتى إشعار آخر، وذلك استجابة للإجراءات الاحترازية والوقائية الصحية والاستباقية لكل الجهات المعنية على المستوى الوطني والمحلي لمنع فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد–19) من الانتشار في الدولة.

    وأكد خالد عبد الله بالهول - في حديثه - أنه سيتم إبلاغ السفراء والقناصل المعتمدين في الدولة عن المستجدات كافة، عبر الإحاطة الإلكترونية، ليتمكنوا من إيصال المعلومة الوافية لرعاياهم، موضحا أن هذه الإجراءات تنبع من روح المسؤولية التي تتحلى بها دولة الإمارات تجاه مواطنيها والمقيمين فيها وحفاظا على سلامة الجميع، وضمن جهود الإمارات لمكافحة هذا الفيروس حول العالم وتضامنا منها مع دول العالم لعبور هذه الأزمة بسلام.

    وجرى خلال الإحاطة الإجابة على الأسئلة والاستفسارات التي طرحها السفراء والقناصل المعتمدون من خلال النظام الإلكتروني.

    وتجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 135 ألف مصاب، وقاربت الوفيات 5 آلاف حالة، فيما قارب عدد المتعافين 70 ألفا.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

    الموضوع:
    فيروس "كورونا" (249)

    انظر أيضا:

    الإمارات توقف إصدار التأشيرات بداية من 17 مارس باستثناء الدبلوماسيين
    شفاء 3 مصابين بفيروس "كورونا" في الإمارات
    الإمارات تخصص 27 مليار دولار لدعم اقتصادها ضد كورونا
    المغرب يعلق الرحلات الجوية من وإلى 21 دولة منها مصر والإمارات وتركيا
    الإمارات تتحدث عن "اختبار قاس" لم يشهده النظام الدولي طوال القرن الماضي
    الكلمات الدلالية:
    الخارجية الإماراتية, الإمارات, فيروس كورونا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    عرض سعر الصرف لعملات الدولار واليورو مقابل الروبل في موسكو، على خلفية انهيار أسعار النفط بعد فشل اتفاق أوبك+، 10 مارس 2020
    "كورونا" في روسيا وانهيار أسعار النفط في العالم... أبرز صور أحداث الأسبوع من "سبوتنيك"
    البورصة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في الهبوط منذ عام 1987
    البورصة الأمريكية تسجل رقما قياسيا في الهبوط منذ عام 1987
    7 طرق للتخلص من "مسح الوجه" تجنبا لعدوى كورونا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك