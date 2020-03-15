العراق... فرض حظر على التجوال في كربلاء لثلاثة أيام بدء من الغد

أعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، فرض حظر على التجوال لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من السابعة من صباح الغد للقيام بحملة تفتيش وتطهير في المحافظة.

ووفقا لموقع "السومرية" العراقي، فإن الخطابي قال في مؤتمر صحفي، إنه سيتم "فرض حظر على التجوال في المحافظة لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من الساعة السابعة من صباح الغد، للقيام بحملة تعفير وتطهير المحافظة بشكل تام".

واقترح الخطابي على الحكومة الاتحادية استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات "استخدام حبر الانتخابات لتأشير القادمين من الخارج في المطارات، حتى نتمكن في نقاط التفتيش من معرفتهم لكونهم يخفون معلومات سفرهم".

وأعلنت دائرة صحة محافظة واسط العراقية، يوم أمس السبت، تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا لمصاب مسن "كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي".

وقالت الدائرة، بحسب ما نشرته "السومرية"، إنه تم تسجيل حالة وفاة لمصاب مسن بفيروس كورونا من أهالي ناحية شيخ سعد دخل مع زوجته المصابة أيضا إلى المستشفى بعد أن عادا مؤخرا من إيران.

وأضافت الدائرة، أن المصاب كان يعاني من عجز القلب ومشاكل في الجهاز التنفسي وهو ما سبب تدهور حالته الصحية ووفاته رغم الإجراءات الطبية.

وأعلنت وزارة الصحة العراقية، حتى يوم الخميس، تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح إجمالي عدد الإصابات 83 إصابة، بجانب حالة وفاة.