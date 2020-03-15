الدفاع الروسية: اختصرنا مسار الدوريات الروسية-التركية في محافظة إدلب

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد "تم تقليص مسار خط تسيير الدوريات المشتركة بسبب الاستفزازات، التي كانت تخطط لها المجموعات الإجرامية، وحاول الإرهابيون استخدام المدنيين بمثابة "دورع بشرية"، بما في ذلك النساء والأطفال".

وتابع البيان:"لمنع هذه الحوادث، التي يمكن أن تودي بحياة السكان المحليين، تم اتخاذ قرار من قبل المركز الروسي-التركي المشترك حول تقليص مسار خط تسيير الدوريات المشتركة".

وأكدت الدفاع الروسية في بيان، أنه تم منح تركيا وقتا إضافيا من أجل تصفية الإرهابيين وتوفير الظروف الآمنة لتسيير الدوريات على طريق حلب - اللاذقية (ام-4)" تم منح وقت إضافي للجانب التركي لاتخاذ إجراءات لتصفية المجوعات الإرهابية وتوفير أمن تسيير الدوريات المشتركة الروسية - التركية على خط (ام-4)".

هذا وأعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، في وقت سابق، توقيع نص اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة إدلب السورية، مع الوفد الروسي.

وفي تصريح صحفي للوزير التركي نقلته "الأناضول" أشار أكار إلى أن الاتفاق دخل حيز التنفيذ، وأن أولى خطواته هي تنظيم دورية مشتركة روسية تركية على طريق "إم 4" بتاريخ 15 مارس/ آذار الجاري.

ونوه أكار إلى أن الدوريات المشتركة على طريق "إم 4" مع الجانب الروسي ستساهم في وقف دائم لإطلاق النار.

وبين أكار أن المحادثات بين الجانبين الروسي والتركي كانت إيجابية واستمرت لأبعة أيام، وفق الاتفاق الذي توصل إليه الرئيسان الروسي والتركي في الخامس من مارس/ أذار الماضي.

وأشار أكار إلى أنه سيتم إنشاء مراكز تنسيق مشتركة مع روسيا، ليتم من خلالها إدارة العمليات المشتركة في إدلب.