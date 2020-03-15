الكويت تحسم الجدل بشأن ترحيل الوافدين

حسمت الكويت حقيقة ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي من دراستها لترحيل الوافدين من بلادها.

ونفت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية بالإنابة، مريم العقيل، ما يتردد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، أن الكويت تدرس ترحيل المقيمين على أرضها، مؤكدة أن هذا الخبر غير صحيح، جملة وتفصيلاً.

العقيل: لا ترحيل للوافدين من البلاد https://t.co/m660ySKQkJ — الجريدة (@aljarida) March 15, 2020

وأكدت صحيفة "الجريدة"، صباح اليوم الأحد، أن العقيل أعربت عن دهشتها من نسب مثل هذا التصريح لها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أي قرار من هذا النوع، وأنه ليس من صلاحياتها كوزيرة اتخاذ مثل هذه القرارات.

وأهابت بكل وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة عند نشر أي أخبار في مثل هذه الظروف التي تمر بها الكويت والعالم أجمع، مع ضرورة الحرص على الحصول على الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية والأساسية، تجنبا لإثارة البلبلة بين أفراد المجتمع.

وفي سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للقوى العاملة، أن ما تم تداوله بشأن دراسة قرار إجلاء الوافدين إلى دولهم، بالتعاون مع سفارات بلادهم، "غير صحيح" إطلاقا.