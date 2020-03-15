قطر تخصص رحلتين أسبوعيا لإجلاء رعاياها من السودان على خلفية انتشار كورونا

أعلنت سفارة قطر لدى السودان، اليوم الأحد، تخصيص رحلتين أسبوعيا من مطار الخرطوم الدولي إلى مطار حمد الدولي، لإجلاء المواطنين الراغبين بالعودة إلى البلاد، نظرا إلى الأوضاع الراهنة لتطورات فيروس "كورونا المستجد".

موسكو - سبوتنيك. وبحسب الموقع الرسمي للخارجية القطرية على شبكة الإنترنت: "تنوه سفارة دولة قطر لدى جمهورية السودان إلى أن شركة تاركو سوف تسير رحلتين من الخرطوم إلى الدوحة وبالعكس، يومي الاثنين والجمعة من هذا الأسبوع، علماً بأن الرحلات من الخرطوم إلى الدوحة خاصة للقطريين فقط؛ وعلى الراغبين بالسفر الاتصال بالشركة لإجراء الحجز".

وأصدرت السفارة تنويه للقطريين المتواجدين في السودان، جاء فيه أنه "بالإشارة إلى الأوضاع الراهنة لفيروس كورونا، تدعو السفارة جميع القطريين والطلبة الدارسين بالسودان بضرورة تسجيل بياناتهم الشخصية وأرقام التواصل الخاصة بهم".

وأعلنت وزارة الصحة السودانية، أمس الأول، عن اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، لرجل في الخمسينات من العمر، توفي يوم الخميس.

وكان مجلس الوزراء مجلس السيادة أجازا، الخميس الماضي، حزمة من التدابير تقدمت بها وزارة الصحة الاتحادية باسم اللجنة العليا لدرء الأوبئة؛ وبدأ تطبيق هذه الإجراءات بإغلاق بعض المعابر ووقف السفر من وإلى بعض الدول.