مصر... تعافي 4 حالات من مصابي كورونا وخروجهم من مستشفى العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، تعافي 4 حالات من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى العزل، مساء أمس السبت.

وأكدت صحيفة "الشروق"، ظهر اليوم، الأحد، أن وزارة الصحة المصرية أوضحت أن هذه الحالات خرجت بعد تمام شفائهم، وبعد سلبية تحاليل الـ"PCR" لهم مرتين، بينهم 48 ساعة.

وأعلنت الوزارة أنه تم تسجيل 17 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها لفيروس كورونا المستجد، مساء السبت، وتم اكتشافهم ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية ، موضحة أن هذه الحالات من ضمنهم 3 لأجانب من جنسيات مختلفة، و14 مصريا منهم حالتين عائدين من الخارج واحدة من السعودية والأخرى من الإمارات، والباقين من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا.

وذكرت الوزارة أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى، أمس السبت، هو 110 حالات من ضمنهم 21 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، وحالتين وفاة فقط (حالة السيدة المصرية التى توفيت يوم الخميس الموافق 12 مارس/آذار، والأخرى للألماني الذي توفي يوم 8 من الشهر نفسه).

وأشارت الوزارة إلى عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، وأنه فور الاشتباه بأي إصابة سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع منافذ البلاد (الجوية، البرية، البحرية)، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.