الأزهر يجيز منع صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد بسبب كورونا

أجازت هيئة كبار العلماء في الأزهر، مساء اليوم الأحد 15 مارس/آذار، منع صلاة الجمعة وصلوات الجماعة في المساجد، إذا ما اقتضت الضرورة بسبب تفشي فيروس "كورونا" الجديد.

وتابعت الهيئة في بيان منشور على حساب الأزهر عبر موقع "تويتر": "الخوف الآن حاصلٌ بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى الآن، ومن ثَمَّ فالمسلمُ معذورٌ في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة".

وتابعت الهيئة بقوله "في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار فيروس كورونا- كوفيد 19، وتحوله إلى وباء عالمي فإن هيئة كبار العلماء بالأزهر، تحيط المسؤولين في كافة الأرجاء علمًا بأنه يجوز شرعًا إيقاف الجُمَع والجماعات في البلاد؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد".

ولكن ذكرت هيئة كبار العلماء بالأزهر بوجوب رفع الآذان لكل صلاة بالمساجد، وفي حالة إيقاف الجمعة أو صلاة الجماعة، يجوز للمؤذن أن ينادي مع كل آذان، قائلا: "صلوا في بيوتكم".

وأردفت الهيئة قائلة "نذكر أيضا بأن أهل كل بيت يعيشون معا، يمكنهم أداء الصلاة مع بعضهم بعضا في جماعة، إذ لا يلزم أن تكون الجماعة في مسجد حتى إعلان زوال حالة الخطر بإذن الله وفرجه".

واستدركت الهيئة قائلا "يجب شرعًا على جميع المواطنين الالتزام بالتعليمات والإرشادات الصادرة عن الجهات الصحية للحدِّ من انتشار الفيروس والقضاء عليه، واستقاء المعلومات من المصادر الرسمية المختصة وتجنُّب ترويج الشائعات التي تُروِّعُ الناس وتوقعهم في بلبلة وحيرة من أمرهم".

أعلنت وزارة الصحة المصرية، أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى مساء السبت هو 110 حالة.

وكشف المتحدث باسم الوزارة الدكتور خالد مجاهد، عن تحول نتائج تحاليل حالة من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ليرتفع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليها معمليًا إلى سلبية من 32 إلى 33 حالة، كما وصل عدد المتعافين منهم إلي21 حالة حتى اليوم، وذلك بعد ثبوت سلبية تحليل الـ "pcr" لهم مرتين بينهم 48 ساعة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية فى هذا الشأن.

في ضوء ما تسفر عنه التقارير الصحية المتتابعة من سرعة انتشار فيروس #كورونا- كوفيد 19 وتحوله إلى وباء عالمي فإن هيئة كبار العلماء بالأزهر تحيط المسؤولين في كافة الأرجاء علمًا بأنه يجوز شرعًا إيقاف الجُمَع والجماعات في البلاد؛ خوفًا من تفشِّي الفيروس وانتشاره والفتك بالبلاد والعباد pic.twitter.com/GtyRWXP8Ml — الأزهر الشريف (@AlAzhar) March 15, 2020

​ووجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ويوجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس/آذار 2020".

أضاف "يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

وتابع "كما وجه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية".