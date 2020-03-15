انتهاك أمريكي للقانون الدولي على الأراضي السورية

أدخلت القوات الأمريكية قافلة جديدة من الشاحنات تحمل تعزيزات عسكرية ومواد لوجستية إلى الأراضي السورية قادمة من شمال العراق.

وذكرت وكالة "سانا" للأنباء نقلا عن مصادر أن القوات الأمريكية أدخلت قافلة مؤلفة من 62 شاحنة محملة بعتاد عسكري ومواد لوجستية ترافقها 11 سيارة عسكرية نوع همر قادمة من شمال العراق إلى سوريا عبر معبر الوليد غير الشرعي وذلك لتعزيز نقاط وقواعد احتلالها في منطقة الجزيرة السورية لسرقة النفط والثروات الباطنية السورية والمحاصيل الرئيسة.

وكانت القوات الأمريكية قد أدخلتسابقا، وتحديدا في السابع من الشهر الجاري، حسب "سانا"، 10 شاحنات إلى الأراضي السورية قادمة من العراق عبر معبر الوليد غير الشرعي إلى قاعدتها اللاشرعية في مطار خراب الجير بمنطقة المالكية بريف القامشلي.