تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس كورونا في المغرب ليرتفع العدد إلى 28 حالة

ووفقا لبيان وزارة الصحة، فإن عدد الحالات التي أجريت لها فحوص مخبرية سلبية قد ارتقى إلى 122 حالة، وقد كانت محددة في 112 ليل أمس السبت، مشيرة أن الكشف الرسمي الجديد عن حالات الإصابة المؤكّدة بـ"كورونا" في المملكة وقف على تصاعد بـ10 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكانت آخر الإحصائيات المعلنة مساء أمس السبت، قد حصرت المصابين في 18 حالة، بينها وزير التجهيز والنقل، عبد القادر اعمارة، الذي التقط الفيروس خلال مهام رسمية بدول أوروبية.

وقال مدير الأوبئة في وزارة الصحة المغربية، محمد اليوبي، خلال ندوة صحافية أمس السبت، إن حالات "كورونا" على تراب المملكة ترتبط في مجملها بوافدين من دول أوروبية.