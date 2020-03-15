"الشاباك" يلقي القبض على إسرائيلية بتهمة التخابر لصالح "حماس"

أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، اليوم الأحد، أنه ألقى القبض على مواطنة إسرائيلية عملت لصالح حركة حماس.

القاهرة - سبوتنيك . وبحسب بيان للمتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي فقد "تم رفع السرية عن خبر مفاده أن جهاز الأمن العام وشرطة إسرائيل كشفا خلال الأسابيع القليلة الماضية عن نشاط لحركة حماس الإرهابية في قطاع غزة، التي قامت بتجنيد مواطنة إسرائيلية كعميلة لصالحها".

وأضاف البيان "في التاريخ الموافق 17 فبراير/شباط 2020 تم اعتقال المدعوة آية خطيب، وهي مواطنة إسرائيلية تبلغ من العمر 31 عامًا، متزوجة ووالدة لطفلين من سكان قرية عرعرة في وادي عارة، حيث تم نقلها للتحقيق لدى جهاز الأمن العام".

وأشار إلى أن المتهمة "آية خطيب، حوَّلت لعناصر حركة حماس الإرهابية في إطار هذه العلاقة، مئات الآلاف من الشواقل عن طريق الاحتيال وخداع منظمات الإغاثة والمواطنين الأبرياء".

הותר לפרסום: השב"כ חשף פעילות חמא"ס ברצועת עזה לגיוס אזרחית ישראלית שפעלה עבור הארגון כסוכנת.



בתאריך 17 בפברואר 20' נעצרה לחקירת שב"כ איה ח'טיב, אזרחית ישראלית בת 31, נשואה +2 , תושבת כפר ערערה בואדי ערה.



בצילום: איה ח׳טיב, קרדיט: תקשורת שב״כ pic.twitter.com/EQDWgxs7LD — מעריב אונליין (@MaarivOnline) March 15, 2020

وأوضحت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم، الأحد، أن جزء من الأموال التي نقلتها آية خطيب استخدمت في قيام كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس بـ"بناء الأنفاق وعمليات إرهابية أخرى".

ونوهت القناة إلى أن آية خطيب سيتم نقلها إلى محكمة السلام بمدينة عكا، بتهمة التخابر مع حركة حماس.