"الشاباك" يلقي القبض على إسرائيلية بتهمة التخابر لصالح "حماس"

وأضاف البيان "في التاريخ الموافق 17 فبراير/شباط 2020 تم اعتقال المدعوة آية خطيب، وهي مواطنة إسرائيلية تبلغ من العمر 31 عامًا، متزوجة ووالدة لطفلين من سكان قرية عرعرة في وادي عارة، حيث تم نقلها للتحقيق لدى جهاز الأمن العام".
وأشار إلى أن المتهمة "آية خطيب، حوَّلت لعناصر حركة حماس الإرهابية في إطار هذه العلاقة، مئات الآلاف من الشواقل عن طريق الاحتيال وخداع منظمات الإغاثة والمواطنين الأبرياء".
הותר לפרסום: השב"כ חשף פעילות חמא"ס ברצועת עזה לגיוס אזרחית ישראלית שפעלה עבור הארגון כסוכנת.— מעריב אונליין (@MaarivOnline) March 15, 2020
בתאריך 17 בפברואר 20' נעצרה לחקירת שב"כ איה ח'טיב, אזרחית ישראלית בת 31, נשואה +2 , תושבת כפר ערערה בואדי ערה.
בצילום: איה ח׳טיב, קרדיט: תקשורת שב״כ pic.twitter.com/EQDWgxs7LD
وأوضحت القناة العبرية الـ"السابعة"، مساء اليوم، الأحد، أن جزء من الأموال التي نقلتها آية خطيب استخدمت في قيام كتائب عز الدين القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس بـ"بناء الأنفاق وعمليات إرهابية أخرى".
ونوهت القناة إلى أن آية خطيب سيتم نقلها إلى محكمة السلام بمدينة عكا، بتهمة التخابر مع حركة حماس.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)