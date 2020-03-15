بعد تعليق الدراسة... مصر تبحث توفير إنترنت مجاني للطلبة

ذكرت تقارير مصرية محلية، اليوم الأحد، أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تعتزم توفير إنترنت مجاني للطلبة، وذلك بعد قرار الحكومة المصرية بتأجيل الدراسة في المدارس والجامعات أسبوعين.

ويجتمع وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، عمرو طلعت، مع مسؤولي شركات المحمول لبحث تقديم خدمات إنترنت مجاني للطلبة خلال الأسبوعين المقبلين، لمساعدتهم على التعلم عن بعد، بحسب موقع "مصراوي".

وقال مصدر بقطاع المحمول إنه خلال الاجتماع سيتم بحث آليات توفير الإنترنت المجاني، سواء لتصفح مواقع تعليمية معينة مجانا، أو بفيديوهات "يوتيوب"، نظرا لوجود بعض القنوات التعليمية عليها، أو من خلال رفع الحد الأقصى لاستخدام الإنترنت.

ووجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في بيان إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ويوجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020".

وأضاف "يأتي ذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد".

وتابع "كما وجه السيسي بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" (وباء عالمي)، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.