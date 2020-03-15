الجزائر تسجل الوفاة الرابعة و 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت الجزائر، اليوم الأحد، تسجيل رابع حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، مع عدد إصابات وصل 48 إصابة.

الجزائر - سبوتنيك. وأعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان، "تسجيل رابع وفاة وارتفاع عدد الإصابات إلى 48 بعد رصد 3 إصابات جديدة".

كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر بإغلاق المدارس والجامعات "ابتداء من 12 من مارس/ آذار الجاري ولغاية انتهاء العطلة الربيعية في الخامس من أبريل/ نيسان المقبل كإجراء للوقاية من تفشي فيروس كورونا". حسب بيان لرئاسة الجمهورية.

وأعلنت السلطات الجزائرية، أمس السبت، تسيير جسر جوي لإجلاء مواطنين عالقين بالمغرب بعد وقف الملاحة الجوية بين البلدين تفاديا لانتشار كورونا.

وقالت الخطوط الجوية الجزائرية، في بيان: "تنفيذا لتعليمات رئاسة الجمهورية، أقلعت طائرة تابعة للقوات الجوية باتجاه المغرب لإجلاء رعايا جزائريين عالقين في مدينة الدار البيضاء".

وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أفاد بيان للرئاسة الجزائرية بأن عدة طائرات ستقلع نحو الدار البيضاء لإجلاء مواطنين عالقين هناك بعد التعليق المؤقت للرحلات الجوية بين البلدين.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة ألاف، بينما بلغ عدد المتعافين 69645.