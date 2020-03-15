مقتل 6 من "الحوثيين" وأسر قائد ميداني بمواجهات مع القوات اليمنية في الحديدة

وأكد "صد هجوم الحوثيين وإجبارهم على التراجع بعد مقتل 6 من عناصرهم، وتكبيد خسائر في العتاد إثر معارك عنيفة".
وفي سياق متصل، دارت مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.
وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة إن "الحوثيين نفذوا محاولة التسلل في قرية بيت مغاري شمال غربي مدينة حيس، والقوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل عقب مواجهات تمكنت خلالها من أسر قيادي من الحوثيين بعد إصابته وقامت بعلاجه".
من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، القوات المشتركة بإصابة أحد أفراد التموين في نقطة رقابة الارتباط المشتركة في منطقة الخامري شرق مدينة الحديدة، خلال إطلاقها النار على النقطة من أسلحة متوسطة.
وأشارت إلى إصابة مدنيين جراء استهداف القوات المشتركة، أحياءً سكنيةً قريبةً من شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.
وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، نشرت أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من القوات المشتركة وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بين الطرفين في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.
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