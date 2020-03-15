مقتل 6 من "الحوثيين" وأسر قائد ميداني بمواجهات مع القوات اليمنية في الحديدة

أعلنت القوات اليمنية المشتركة التابعة للحكومة الشرعية، اليوم الأحد، مقتل 6 من مسلحي جماعة أنصار الله "الحوثيين"، وأسر قيادي في مواجهات بمحافظة الحديدة غربي اليمن.

القاهرة– سبوتنيك . وذكر المركز الإعلامي لألوية العمالقة، العاملة ضمن قوام القوات المشتركة، أن " الحوثيين شنوا هجوماً على مواقع للقوات في مديرية التحيتا جنوب الحديدة".

وأكد "صد هجوم الحوثيين وإجبارهم على التراجع بعد مقتل 6 من عناصرهم، وتكبيد خسائر في العتاد إثر معارك عنيفة".

وفي سياق متصل، دارت مواجهات بين القوات المشتركة والحوثيين في مديرية حيس جنوب شرقي الحديدة.

وقال المركز الإعلامي لقوات العمالقة إن "الحوثيين نفذوا محاولة التسلل في قرية بيت مغاري شمال غربي مدينة حيس، والقوات المشتركة أحبطت محاولة تسلل عقب مواجهات تمكنت خلالها من أسر قيادي من الحوثيين بعد إصابته وقامت بعلاجه".

من جهة ثانية، اتهمت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين، القوات المشتركة بإصابة أحد أفراد التموين في نقطة رقابة الارتباط المشتركة في منطقة الخامري شرق مدينة الحديدة، خلال إطلاقها النار على النقطة من أسلحة متوسطة.

وأشارت إلى إصابة مدنيين جراء استهداف القوات المشتركة، أحياءً سكنيةً قريبةً من شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

وكانت بعثة الأمم المتحدة لدعم تنفيذ اتفاق الحديدة برئاسة الجنرال أبهيجيت جوها، نشرت أواخر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، 5 نقاط لمراقبة وقف إطلاق النار في الخطوط الأمامية بمدينة الحديدة، وضباط ارتباط من القوات المشتركة وجماعة أنصار الله ومراقبين أمميين لتثبيت الهدنة المعلنة من الأمم المتحدة بين الطرفين في 18 ديسمبر/كانون الأول 2018.