السيسي يبحث مع حميدتي تطورات ملف سد النهضة

استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الفريق أول محمد حمدان دقلو "حميدتي"، النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني، وذلك بحضور السيد عباس كامل رئيس المخابرات العامة المصرية.

وجاء في بيان المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي ، أن "السيسي رحب بالفريق أول حميدتي بالقاهرة، طالباً سيادته نقل تحياته إلى أخيه الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني".

وأضاف البيان، أن "الرئيس المصري أكد لحميدتي أن سياسة مصر دائماً ما كانت سنداً ودعماً للسودان، خاصةً خلال المرحلة الانتقالية الحساسة الراهنة، أخذاً في الاعتبار المصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين".

ووفقا للبيان "نقل الفريق أول حميدتي تحيات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى السيد السيسي، مشيداً بالمساندة المصرية الصادقة والحثيثة للحفاظ على سلامة واستقرار السودان في ظل المنعطف التاريخي الهام الذي يمر به".

كما أعرب النائب الأول لرئيس مجلس السيادة السوداني عن تقدير بلاده للدور الفاعل لمصر بالمنطقة والقارة.

وقد شهد اللقاء التوافق حول مجمل القضايا الإقليمية، كما تم استعراض تطورات ملف سد النهضة في ضوء ما انتهت إليه المفاوضات في واشنطن من اتفاق تم التوقيع عليه بالأحرف الأولي من قبل مصر.