الخارجية العراقية: العراق يعمل على حشد جهود الأصدقاء والشركاء لمنع خرق سيادته مجددا

أكد الناطق باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، اليوم الأحد، أن العراق يعمل على حشد جهود كل الأصدقاء والشركاء له في دعم موقفه بشأن احترام سيادة العراق وعدم خرق هذه السيادة مجددا، وذلك عقب الضربات الجوية الأميركية الأخيرة التي استهدفت مواقع أمنية عراقية وأدت إلى وقوع قتلى وجرحى.

وقال الصحاف في تصريح لوكالة "سبوتنيك" إن "العراق ماض في خطوات الرسالتين المتطابقتين واللتين تحملان مضمون الشكوى إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بشأن ما تعرضت له مقار حكومية عراقية من استهداف بضربات أميركية عدها العراق خرقا سافرا لسيادته واعتداء على أراضيه".

وأكد أن العراق يرفض "رفضا قاطعا أن يكون ساحة صراع أو حروب بالوكالة أو لمناوشات بالنيابة بين هذا الطرف أو ذاك".

يتبع..