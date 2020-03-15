المجلس الأعلى للدفاع اللبناني يعلن حالة الطوارئ الصحية

أعلن المجلس الأعلى للدفاع في لبنان، اليوم الأحد، حالة طوارئ صحية على خلفية تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

وانعقد المجلس الأعلى للدفاع اللبناني برئاسة الرئيس اللبناني، ميشيل عون، بهدف تسخير كافة السبل للحد من انتشار الفيروس.

وأكد الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمود الأسمر، أن انعقاد المجلس هدفه متابعة التطورات للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بحسب "القوات اللبنانية".

وأضاف الأسم: "استهل الرئيس الاجتماع بعرض للتدابير الواجب اتخاذها واعتبر أن الوضع يتطلب حال طوارئ صحية".

ونوه الأسمر إلى أن المجلس طلب من "الأجهزة الأمنية متابعة الأوضاع الميدانية وإبلاغ المسؤولين".

يتبع...