حميدتي: السودان سيكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة

قال النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول محمد حمدان دقلو (حميدتي)، إن السودان سيكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا لتقريب وجهات النظر والوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة.