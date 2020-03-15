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16:43 GMT15 مارس/ آذار 2020
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    مدينة الكويت، الكويت

    الكويت تكشف حقيقة إنهاء العام الدراسي

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    كشف وزير التربية والتعليم الكويتي حقيقة ما يتم تداوله بشأن إنهاء العام الدراسي.

    © REUTERS / STEPHANIE MCGEHEE
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    وأفادت صحيفة "الجريدة"، مساء اليوم، الأحد، بأن وزير التربية وزير التعليم العالي، سعود الحربي، أكد أن قرار إنهاء الدراسة هذا العام في ظل الظروف الحالية، مرهون بتقدير السلطات الصحية.

    ولفت الحربي إلى حرص وزارة التربية والتعليم في بلاده على تغليب مصلحة الطالب العلمية والصحية، وذلك ردا على إشاعات بإنهاء العام الدراسة في الكويت.

    وصرح الحربي، عقب اجتماعه أمس مع عدد من قياديي الوزارة، بأن "الاستعانة بالخبرات التربوية والأكاديمية وجمعية المعلمين هدفها إيجاد حل يحافظ على مسيرة ومستقبل أبنائنا الطلبة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد".

    وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة الكويتية، أمس السبت، أنها سجلت، خلال الـ48 ساعة الماضية، 24 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الحالات المصابة في الكويت إلى 104، في وقت كشف وزير الصحة باسل الصباح، عن شفاء حالتين، ليرتفع عدد الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 7، مناشدا المواطنين والمقيمين البقاء في منازلهم.

    وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، عبدالله السند، إن عدد الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات المخصصة لاستقبال المصابين بالفيروس يبلغ 97، مبينا أن هناك 6 حالات في العناية المركزة، حالتان منها في وضع حجر، مع استقرار حالة الباقين، في حين بلغ عدد المسحات المخبرية التي تم أخذها 8298.

    وأضاف السند أن 195 شخصاً أنهوا أمس فترة الحجر الصحي المقررة لهم بمحجر الخيران، بعد إتمام مدتهم ومرورهم بكل الإجراءات الوقائية، والتأكد من خلوهم من الفيروس، وبذلك أصبح عدد من أنهوا فترة الحجر 324.

    وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من الخمسة آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.

    © Sputnik . MOHAMED HASSAN
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    الكلمات الدلالية:
    منظمة الصحة العالمية, فيروس كورونا, تعطيل الدراسة, الكويت
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