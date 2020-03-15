مصر تغلق مدرستين وتعزل جميع الطلاب والمعلمين بهما

قررت وزارة التربية والتعليم المصرية، اليوم الأحد، غلق مدرستين في محافظة الدقهلية، خوفًا من تفشي فيروس كورونا بين الطلاب، وبعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين الذي أصدرته أمس.

وقالت صحيفة "الشروق" المصرية، إن القرار جاء بعد اكتشاف مخالطة أحد أولياء الأمور بالمدرستين لشخص مصاب بفيروس كورونا المستجد. أصدرت مصر أمس قررًا بتعطيل الدراسة لمدة أسبوعين.

وتضمن القرار عزل جميع طلاب المدرستين والمعلمين والإدارة المدرسية بهما كإجراء احترازي.

وقالت الرئاسة المصرية أمس في بيان إن "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتمع مع السيد رئيس مجلس الوزراء، ووجه بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم غد الأحد الموافق 15 مارس 2020".

وأعلن وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، أمس السبت، عن إصابة 7 طلاب بفيروس كورونا المستجد. وسجلت محافظة الدقهلية الأسبوع الماضي وفاة سيدة تبلغ من العمر 60 عامًا بفيروس كورونا.