إخلاء طائرة عراقية في مطار بغداد بعد بلاغ عن قنبلة

أخلت السلطات في مطار بغداد طائرة عراقية وقامت بتفتيشها بعد بلاغ بوجود مواد متفجرة على متنها.

ذكرت ذلك قناة "السومرية نيوز"، اليوم الأحد، مشيرة إلى قول مصدر أمني، إنه تم إخلاء وتفتيش طائرة عراقية في مطار بغداد بعد بلاغ من الجانب الإيراني.

وأضاف المصدر أن "بلاغا ورد من قبل الجانب الإيراني بوجود جسم غريب على متن إحدى الطائرات العراقية القادمة من إيران"، بحسب القناة العراقية.

ولفت المصدر إلى أن "الطائرة هبطت في مطار بغداد الدولي"، مشيرا إلى إخلاء جميع الركاب دون إصابة أحد"، مشيرا إلى أنه بعد التفتيش اتضح أن الطائرة خالية من أي مواد متفجرة، لافتا الى أن البحث مستمر حتى الآن من قبل الفرق الأمنية".

ونوهت القناة إلى أن "ناشطون تداولوا على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للطائرة وتحيط بها قوة أمنية في مطار بغداد الدولي".