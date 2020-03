لهذه الأسباب لجأت إثيوبيا للاتحاد الأفريقي في أزمة سد النهضة

ويرى مراقبون أن الأمور باتت تحتاج إلى حنكة سياسية ودبلوماسية وأن تكون كل التحركات محسوبة بدقة، لأن تحرك مصر نحو الجامعة العربية فتح صراعا جديدا في الداخل الأفريقي وهو صاحب الرأي النافذ في أي مفاوضات.. فهل تنجح مصر والسودان في الخروج بمكاسب من أفريقيا بعد الإخفاقات السابقة؟

حوض النيل