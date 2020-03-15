أمير قطر عن كورونا: خطتنا تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك

أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، عن اتخاذ تدابير إضافية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكتب تميم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه "اطلع اليوم على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا".

وأضاف أن "الجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه لمنع انتشار الفيروس".

اطلعنا اليوم على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا. الأمور تسير بشكل جيد والجهات تقوم بواجبها على أكمل وجه. سوف تكون هناك تدابير إضافية للسيطرة على الوباء. خطتنا تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك. هي مسؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء. pic.twitter.com/Xz8wCot1d9 — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) March 15, 2020

وكشف أنه "سوف تكون هناك تدابير إضافية للسيطرة على الوباء".

وأوضح "خطتنا تهدف لحصار الفيروس بأقل إرباك".

وختم "السيطرة على الوباء مسؤولية جماعية تتطلب التزام وتعاون الجميع دون استثناء ودون إبطاء".

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.