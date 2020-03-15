اليمن... إجراءات صارمة في صنعاء لمنع دخول كورونا

قال الدكتور يوسف الحاضري الناطق باسم صحة صنعاء لـ"سبوتنيك"، إن الوضع ما زال تحت السيطرة ولم يتم اكتشاف أي حالات في البلاد حتى الآن.

وأشار الحاضري إلى أن الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة يوم أمس السبت تهدف للاحتراز وضبط الوضع كي لا يدخل الفيروس لليمن، خاصة وأن الوباء قد اجتاح كل الدول المحيطة وأكثر من 142 دولة حول العالم.

وأضاف المتحدث باسم الصحة، الشعب اليمني ارتاح للقرارات الاحترازية التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة الأوبئة وعلى رأسها قرار إيقاف الدراسة وتقديم الاختبارات وإغلاق مطار صنعاء أمام رحلات الأمم المتحدة.

وأوضح الحاضري أن اللجنة الفنية وضعت ضوابط تطبق على جميع الواصلين إلى اليمن من الدول الموبوءة حيث يتم وضعهم قيد الحجر المنزلي لمدة 15 يوما، وعدم الذهاب إلى العمل أو المدرسة أو الأماكن العامة الأخرى أو المناسبات الإجتماعية، وأن يبقى العائد من السفر في غرفة جيدة التهوئة فيها نافذة يمكن فتحها، ويجب أن تكون منفصلة عن باقي غرف المنزل، وأن يؤمن له الأصدقاء أو أفراد الأسرة الطعام أو الأدوية ووضعها عند باب المنزل أو الغرفة بجانب باقي الاجراءات المتعلقة بالنظافة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في أخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من 5 ألاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.