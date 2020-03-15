قطر توقف جميع الرحلات القادمة إليها لفترة محددة قابلة للتمديد بسبب كورونا

أوقفت قطر جميع الرحلات الجوية القادمة إلى الدوحة اعتبارا من 18 مارس/آذار ولمدة 14 يوما قابلة للتجديد بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19).

وذكر مكتب الاتصال الحكومي القطري، في بيان اليوم الأحد، أن أمير قطر تميم بن حمد وجه ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا المستجد بـ "إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى الدوحة اعتبارا من مساء الأربعاء الموافق 18 مارس/آذار ولمدة 14 يوما قابلة للتجديد".

وأضاف البيان أنه "يستثنى من ذلك رحلات الشحن الجوي ورحلات الترانزيت"، بالإضافة إلى ذلك فقد تقرر "إيقاف جميع وسائل المواصلات العامة".

وأعلنت وزارة الصحة العامة في قطر، اليوم، تسجيل 64 إصابة جديدة بمرض "كوفيد 19" الذي يتسبب به فيروس كورونا المستجد.

وبحسب الوزارة فقد بلغت الإحصائية النهائية لإجمالي عدد الإصابات المؤكدة في البلاد حتى اليوم 401 إصابة، وتم وضع المصابين في العزل الصحي وتقدم الرعاية الصحية لهم.

​ومن جهته، أعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، اليوم، اتخاذ تدابير إضافية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا. وكتب تميم في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أنه "اطلع اليوم على عمل اللجنة المعنية بمنع انتشار فيروس كورونا".

سمو أمير البلاد المفدى يوجه المسؤولين في الدولة بتقديم الخدمات الضرورية للمواطنين والمقيمين وفي مقدمتها توفير الأمن والحماية لهم من وباء كورونا /كوفيد 19/، لضمان استمرار ممارسة حياتهم بشكل طبيعي، وذلك خلال ترؤس سموه اجتماع اللجنة العليا لإدارة الأزمات الخاص بمكافحة الفيروس.#قنا pic.twitter.com/bfEiIb21cP — وكالة الأنباء القطرية (@QatarNewsAgency) March 15, 2020

وعطل عدد من الدول في الشرق الأوسط وأوروبا وبعض الولايات الأمريكية، الدراسة جزئيا أو بشكل مؤقت، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل ملايين المواطنين. كما عطلت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.