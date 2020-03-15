بسبب كورونا... قادة الإمارات يمتنعون عن مصافحة بعضهم... صورة

انتشرت صورة على مواقع التواصل الاجتماعي لقادة دولة الإمارات وهم يقومون بمصافحة بعضهم عن بعد كإجراء وقائي لمنع انتشار فيروس كورونا.

ونشر حساب "sultan 41" المهتم بشؤؤن دولة الإمارات العربية بموقع "انستغرام"، صورة تجمع بين كل من محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي ومعه آخرين وهم يقدمون التحية لحاكم دبي نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد عن بعد ودون مصافحة فيما يبدو كإجراء وقائي لمنع تفشي فيروس كورونا.

وأرفق الحساب الصورة بتعليق "قادتنا قدوتنا في الالتزام بالتوجيهات الصحية ... تتصافح القلوب من دون تصافح الأيادي".

ونظرا لانتشار الصورة بشكل كبير، قام الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي بموقع "تويتر" بإعادة نشر الصورة.

قادتنا قدوتنا في الالتزام بالتوجيهات الصحية ... تتصافح القلوب من دون تصافح الأيادي.

المصدر: https://t.co/ETVRMJtEEf pic.twitter.com/rBugb4oUSm — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) March 15, 2020

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، اليوم الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد؛ ليرتفع الإجمالي بالدولة إلى 98 حالة إصابة.

وفي 11 مارس/آذار الجاري، صنفت منظمة الصحة العالمية كورونا "جائحة"، وهو مصطلح علمي أكثر شدة واتساعا من "الوباء العالمي"، ويرمز إلى الانتشار الدولي للفيروس، وعدم انحصاره في دولة واحدة.

وحتى الأحد، أصاب "كورونا" نحو 158 ألفا في 155 دولة وإقليما، توفي منهم قرابة 5 آلاف و850، أغلبهم في الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا وإيران.

وأجبر انتشار الفيروس على نطاق عالمي دولا عديدة على إغلاق حدودها ووقف الرحلات الجوية وإلغاء فعاليات عدة، ومنع التجمعات بما فيها الصلوات الجماعية.