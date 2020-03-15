هروب مواطن أردني مصاب بفيروس "كورونا"

أعلن وزير الصحة الأردني سعد جابر مساء الأحد، عن هروب مواطن مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير حمزة قبل دخوله العزل الصحي، مضيفا أن البحث جار عنه.

وكان وزير الصحة أفاد أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المملكة الأردنية ارتفع لعشر حالات، بحسب ما نشرته صحيفة "الغد".

وكانت بداية ظهور الفيروس ، في مدينة ووهان الصينية، في نهاية ديسمبر/ كانون الثاني الماضي، وأصبح وباء عالميا (جائحة) وصلت إلى 141 دولة حتى الآن.

ويوجد الجزء الأكبر من المصابين في الصين (بر الصين الرئيسي)، التي وصل عدد المصابين فيها إلى 80 ألفا و976 شخصا، توفي منهم 3 آلاف و 193 شخصا، ووصل عدد المتعافين إلى 65 ألفا و655 شخصا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية، في وقت سابق، فيروس كورونا المستجد، وباء، وأعلنت حالة طوارئ صحية ذات بعد دولي.