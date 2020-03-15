حظر تجوال في بغداد اعتبارا من مساء الثلاثاء حتى 24 الجاري

أعلنت هيئة المنافذ الحدودية المشاركة في اجتماع خلية الأزمة عن اتخاذ قرارا يقضي بفرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد اعتبارا من مساء بعد غد الثلاثاء.

وقالت الهيئة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، أن "خلية الأزمة المشكلة بموجب الأمر الديواني "55 لسنة 2020" عقدت مساء اليوم، اجتماعا موسعا برئاسة رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، وبحضور رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي"، كما نقلت وكالة "السومرية".

وتابعت الخلية "الاجتماع بحث تطورات الوضع الصحي وإجراءات وزارة الصحة والبيئة وكوادرها وخلية الأزمة لمنع انتشار فايروس كورونا وطرق الوقاية منه، والإجراءات الواجب اتخاذها في ضوء التطورات والتحديات التي تواجه عمل خلية الأزمة ودعم جهودها".

وأشارت الهيئة إلى أن "الاجتماع خلص بجملة من القرارات منها فرض حظر التجوال من الساعة 11 ليلا اعتبارا من 17 لغاية 24 آذار/مارس الجاري باستثناء البضائع من حظر التجوال".

وتابعت أن "الاجتماع عقد بحضور وزراء المالية والداخلية والصحة والاتصالات ومحافظ بغداد وأمينة بغداد، وعدد من وكلاء الوزارات والمسؤولين والمستشارين، وممثل منظمة الصحة العالمية".