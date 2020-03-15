سلطنة عمان تغلق منافذها البرية والبحرية والجوية وتستثنى دول الخليج

وقررت السلطات العمانية تطبيق الحجر الصحي على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية، وذلك حسب وكالة الأنباء العمانية.

وأغلقت السلطنة الحدائق العامة والمتنزهات وإيقاف صلاة الجمعة ووقف التجمعات الاجتماعية.

وقررت اللجنة العليا للتعامل مع "كوفيد_19" وقف دخول عير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، باستثناء مواطنى دول مجلس التعاون، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء 17 مارس/آذار الجاري.

وبلغ العدد الكلي للحالات المسجلة للإصابة بعدوى "كورونا" في السلطنة، حتى اليوم الأحد 22 حالة، مع تعافي 9 حالات.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، بوقت سابق، أن فيروس "كورونا" المستجد، تحول إلى وباء عالمي، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.