ليبيا توقف كل الرحلات الجوية اعتبارا من الخميس المقبل سبب كورونا

أعلنت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني في مدينة بنغازي شرقي البلاد، تعليق السفر من وإلى ليبيا اعتبارا من الخميس القادم 19مارس/آذار، على خليفة الإجراءات الاحترازية لمواجهة أنتشار فيروس كورونا.

وقالت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، في بيان صحفي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه، إن "معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المستشار أبراهيم بوشناف أصدر تعليماته للإدارة العامة للمنافذ بإيقاف حركة السفر عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية من وإلى ليبيا ابتداء من الخميس القادم".

وأضاف البيان أن "وزير الداخلية قد استثنى في تعليماته الصادرة مساء اليوم الأحد حالات الإسعاف والشحن والرحلات الداخلية من القرار، وإيقاف كل ما عداها".

وأوضحت وزارة الداخلية الليبية في بيانها أن "تعليمات معالي الوزير جاءت عقب ساعات من اجتماع عقد في مطار بنينا الدولي صباح اليوم الأحد بين القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة ابوالقاسم حفتر ودولة رئيس مجلس وزراء بالحكومة الليبية السيد عبدالله

وأكد البيان أن "المجتمعون بحثوا خلال الاجتماع الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة والجيش لمنع وصول مرض كورونا المستجد إلى ليبيا"، مؤكدة على أن "خلص الاجتماع إلى ضرورة رفع حالة الطوارئ القصوىَ في كل أنحاء البلاد والعمل على اتخاذ المزيد من الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة، بما فيها إيقاف حركة السفر من وإلى ليبيا".

وشدد المجتمعون على "ضرورة توفير كل الإمكانيات والمستلزمات الطبية التي يحتاجها المواطنين لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره في حال وصوله للبلد". بحسب البيان

وتأتي هذه الإجراءات ضمن الخطة الاحترازية للحكومة الليبية لمنع وصول مرض فيروس كورونا (كوفيد 19) إلى ليبيا.