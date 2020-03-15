لبنان يعلن التعبئة العامة حتى آخر مارس لمكافحة انتشار فيروس كورونا

أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، التعبئة العامة فى البلاد لغاية 29 مارس/ آذار الجاري.

وحسب الوكالة الوطنية اللبنانية دعا دياب إلى "التكاتف في مواجهة الأزمة، وإلى أعلى درجات الاستنفار للسيطرة على وباء كورونا".

وأكد إعلان "التعبئة العامة لغاية 29 آذار الجاري، ووقف السفر إلى عدد من الدول، وتفويض الإدارات الرسمية باتخاذ التدابير اللازمة لهذه الظروف، واجراءات في المطار".

وتابع رئيس الحكومة "إن التدابير والاجراءات التي نتخذها لحماية اللبنانيين هي الأقصى... ولا معنى لكل كلام خارج هذا السياق. المطلوب من جميع القوى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والالتفاف حول الدولة".

© Sputnik / حقائق وأكاذيب.. كيف تحمي نفسك من عدوى فيروس كورونا

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الأحد، ارتفاع مصابي "كورونا" إلى 99، إثر تسجيل 6 حالات جديدة.

وقالت الوزارة في بيان إنها "تتابع أخذ العينات من جميع المشتبه بإصابتهم بالفيروس وتراقب المخالطين والقادمين من البلدان التي تشهد انتشارا للفيروس".

كما ناشدت الوزارة جميع المواطنين بالالتزام بالحجر المنزلي الإلزامي وعدم الخروج إلا عند الضرورة القصوى".