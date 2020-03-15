لبنان يغلق مؤسساته ويطالب المواطنين بالبقاء في منازلهم أسبوعين

طالبت الحكومة اللبنانية، اليوم الأحد، المواطنين بالبقاء في منازلهم لمدة أسبوعين، في محاولة لوقف تفشي فيروس كورونا المستجد، بعدما أصاب ما لا يقل عن 99 شخصًا وتسبب في وفاة ثلاثة أشخاص.

وبحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس" قالت وزيرة الإعلام، منال عبد الصمد، إنه يجب على المواطنين عدم مغادرة منازلهم إلا في حالات "الضرورة القصوى"، مضيفة أنه سيتم إغلاق المطار الدولي بداية من يوم الأربعاء وحتى التاسع والعشرين من مارس/ آذار.

وأضافت أن الحكومة قررت أيضًا إغلاق جميع المؤسسات العامة غير الضرورية، ومطالبة معظم الشركات الخاصة بتعليق العمل وإبقاء العاملين في منازلهم باستثناء حالات الضرورة.

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام أن آليات تابعة لقوى الأمن الداخلي في مدينة صور، جابت شوارع المدينة، ووجهت نداءات عبر مكبرات الصوت إلى المواطنين لاخلاء الشوارع والساحات وعدم التجمع، وملازمة المنازل، حرصا على السلامة العامة.

يأتي ذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، التعبئة العامة فى البلاد لغاية 29 مارس/ آذار الجاري. ودعا إلى "التكاتف في مواجهة الأزمة، وأعلى درجات الاستنفار للسيطرة على وباء كورونا".

وتابع رئيس الحكومة "إن التدابير والاجراءات التي نتخذها لحماية اللبنانيين هي الأقصى، ولا معنى لكل كلام خارج هذا السياق. المطلوب من جميع القوى الارتقاء إلى مستوى المسؤولية الوطنية والالتفاف حول الدولة".