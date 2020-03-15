حقيقة وجود أسراب جراد على الحدود المصرية

نفت وزارة الزراعة المصرية ما تداولته بعد المواقع الإلكترونية بانتشار الجراد في محافظة مطروح.

وصرح الدكتور عصام ياسين رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية، بأنه قد تم تشكيل لجنة لمعاينة منطقة فوكة شرق محافظة مطروح للتحقق من صحة البلاغ الوارد إلى قاعدة جراد مرسى مطروح مكتب إدارة الازمات بالمحافظة، وذلك بوجود وحدات جراد صحراوي في منطقة فوكة.

وأضاف ياسين أنه "بالمعاينة تبين عدم مشاهدة أي وحدات جراد صحراوي، وقد تم القيام بعملية مسح دقيق لكافة المناطق المجاورة ولم يتم مشاهدة أي وحدات، تم سؤال المواطنين القاطنين بتلك المنطقة فأفادوا عدم مشاهدتهم لأي حشرة من حشرات الجراد".

وأكد ياسين أن "هناك متابعة دائمة لإدارات مكافحة الجراد على كافة الحدود بالتعامل الفوري مع أي أسراب من الجراد ومنع دخولها الأراضي المصرية".

وبحسب موقع "بوابة أخبار اليوم"، أهابت وزارة الزراعة وسائل الاعلام تحري الدقة فيما ينشر من أخبار بشأن الوزارة وقطاعتها المختلفة منعا لانتشار الشائعات وإثارة البلبلة.