تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق

أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، تسجيل 14 إصابة جديدة بفيروس "كورونا المستجد" ليصبح إجمالي عدد الإصابات في البلاد 124 إصابة.

بغداد- سبوتنيك. وقالت الوزارة في بيان "أجرت وزارة الصحة 113 نموذج لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة "، لافتة إلى أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) 14 موزعة كالتالي: 7 حالات في بغداد / الرصافة ، حالتين في بغداد / الكرخ ، حالة واحدة في ميسان، حالة واحدة في ديالى، حالة واحدة في الديوانية، وحالتين في النجف".

وبينت الوزارة أن "مجموع الإصابات بلغ 124، مجموع حالات الشفاء 26، ومجموع الوفيات 9 ".

وكانت خلية الأزمة الخاصة بالوقاية من فيروس "كورونا المستجد" في العراق قد قررت فرض حظر للتجوال في العاصمة بغداد لمدة أسبوع اعتبارا من 17 مارس/آذار الحالي لمنع انتشار الفيروس.



وقالت الخلية في بيان، اليوم الأحد، أنه "تقرر فرض حظر التجوال في بغداد بشكل شامل ابتداءا من يوم الثلاثاء الساعة 11 ليلا الموافق 17 مارس/آذار 2020 ولغاية الساعة 11 ليلا من يوم الاثنين الموافق 23 مارس/آذار 2020 ، وتعطيل الدوام الرسمي في جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ويستثنى من ذلك الأجهزة الأمنية والخدمية والصحية ووسائل الإعلام المصرح بعملها والدبلوماسيون والحركة التجارية للبضائع والمواد الغذائية".

كما قررت الخلية " تعليق الرحلات الجوية ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 17 اذار/مارس 2020 ولغاية يوم الثلاثاء الموافق 24 اذار/مارس 2020 ".

وصنفت منظمة الصحة العالمية، يوم 11 مارس/آذار الجاري، فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19"، "جائحة"، مؤكدة أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

وينتشر المرض، الذي ظهر في إقليم هوبي بالصين نهاية العام الماضي، في ما لا يقل عن 141 دولة، وسجلت أكثر من 6000 حالة وفاة وأكثر من 162 ألف حالة إصابة.