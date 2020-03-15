السودان يعلق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي بسبب فيروس كورونا

أعلنت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي في السودان، انتصار صغيرون، تعليق الدراسة بمؤسسات التعليم العالي لمدة شهر بسبب المخاوف من فيروس كورونا.

وأضافت صغيرون في تصريحات لوكالة أنباء السودان، أن القرار يشمل "جميع الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والكليات والمعاهد التابعة للوزارة ووقف الأنشطة الأكاديمية، اللاصيفية، الرياضية، الثقافية، الاجتماعية، المؤتمرات العلمية والندوات".

وكانت وزارة الصحة السودانية قد أعلنت، يوم الجمعة، اكتشاف أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، لرجل في الخمسينات من العمر توفي يوم الخميس.

وأكدت السلطات السودانية أنه يجري التجهيز لاتخاذ التدابير اللازمة لمنع انتشار المرض، وذلك ضمن "الخطة القومية الموسعة لمكافحة كورونا".

تجاوزت الإصابات العالمية بفيروس كورونا الجديد الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي، 160 ألف مصاب، وتخطت الوفيات 6 آلاف حالة وفاة، فيما قارب عدد المتعافين من 76 ألفا.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.