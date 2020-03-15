السعودية تعلق معظم الأنشطة الحكومية لمدة 16 يوما

علقت السعودية، اليوم الأحد، العمل في كل قطاعات الحكومة باستثناء الصحة والأمن لمدة 16 يوما في إطار جهود لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، في الساعات الأولى من صباح الاثنين بالتوقيت المحلي، إن المملكة قررت تعليق العمل في كل قطاعات الحكومة باستثناء الصحة والأمن لمدة 16 يوما في إطار جهود لاحتواء انتشار فيروس كورونا.

يتبع..