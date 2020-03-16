الجيش اليمني يتهم "أنصار الله" بقصف مدنيين بصاروخ باليستي في الجوف

اتهم الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بشن قصف صاروخي على مدنيين في محافظة الجوف الحدودية مع السعودية.

القاهرة - سبوتنيك. وقال الناطق الرسمي باسم قوات محور الجوف بالمنطقة العسكرية السادسة في الجيش اليمني، ربيع القرشي، في تغريدة على حسابه في "تويتر"، إن "الحوثيين استهدفوا المواطنين في منطقة اليتمة (مديرية خب والشعف) بصاروخ باليستي".

وأضاف أن القصف أسفر عن "سقوط قتلى وجرحى مدنيين".

ونفى المتحدث العسكري أن يكون القصف ناجم عن ضربة جوية، قائلا: "لا صحة للأخبار التي تشير إلى ضربة خاطئة لطيران التحالف".

واعتبر أن "هذا الاستهداف الممنهج من قبل الحوثيين جراء الضربات والهزائم التي تلقونها على أيادي الجيش الوطني وقبائل دهم في منطقة اليتمة".

من جهة ثانية، أبلغ مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن القصف استهدف اجتماعا لقيادات في لواء العز حرس حدود التابع للجيش في منطقة اليتمة، وأسفر عن سقوط قتلى بينهم قائد بارز وإصابة آخرين.

وتقود السعودية، منذ مارس/ آذار 2015، تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية، دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن، سيطرت عليها الجماعة أواخر 2014، وبالمقابل تنفذ جماعة "أنصار الله" هجمات بطائرات بدون طيار، وصواريخ باليستية، وقوارب مفخخة؛ تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.