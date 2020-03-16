وزير الداخلية اللبناني يصدر قرارا بمنع سير باصات النقل حتى إشعار آخر

أصدر وزير الداخلية اللبناني، محمد فهمي، ليل أمس الأحد، قرارا رسميا بمنع "فانات" وباصات النقل المختلفة من السير وذلك تطبيقا لإعلان حالة التعبئة العامة في البلاد.

وذكرت وكالة "النشرة" اللبنانية تصريحات وزير الداخلية الذي قال: "الهدف من التعبئة العامة هو المحافظة على كل مواطن الذي عليه بدوره أن يحافظ على نفسه والهدف الأساسي منع التجمعات والاكتظاظ".

وأضاف قائلا بشأن القرار:"بدءا من منتصف الليل سيمنع على الفانات والباصات السير، على المؤسسات العامة والخاصة تخفيف عدد العاملين عليها، والقوى الأمنية ستقوم بمهامها لمنع الاكتظاظ وتنظيم الدخول إلى المؤسسات التجارية".

وشدد قائلا إن "الوضع متأزم جدا ويجب أن نحمي أنفسنا بالوسائل كافة وعبر تطبيق الإجراءات التي تم تعميمها".

وأعلن رئيس الوزراء اللبناني، حسان دياب، التعبئة العامة فى البلاد لغاية 29 مارس/ آذار الجاري.

وبحسب الوكالة الوطنية اللبنانية دعا دياب إلى "التكاتف في مواجهة الأزمة، وإلى أعلى درجات الاستنفار للسيطرة على وباء كورونا".