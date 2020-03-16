رحلات متجهة إلى إسرائيل تحلق لأول مرة فوق هذه الدولة العربية

قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية، في تقرير نشرته أمس الأحد، إن "الحكومة السودانية سمحت لشركة "لاتام" الأمريكية الجنوبية، بعبور المجال الجوي للبلاد خلال تنفيذ رحلات إلى ومن إسرائيل في تطور يأتي بعد اللقاء بين رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يوم 3 فبراير/ شباط الماضي في أوغندا".

وذكرت الصحيفة، أن "شركة "لاتام"، التي تحلق طائراتها من دول أمريكا اللاتينية إلى مطار بن غوريون في تل أبيب، ستنفذ يوم غد الثلاثاء أول رحلة جوية عبر المسار الجديد، الذي سيختصر وقت التحليق من أمريكا اللاتينية إلى إسرائيل بنحو ساعتين، بينما تستغرق الرحلة حاليا 14 ساعة".

وحسب التقرير، ستتم الرحلات المباشرة، فوق أراضي الكاميرون وجمهورية إفريقيا الوسطى والسودان ومصر، متوقعا أن "تنخفض مدة الرحلة من إسرائيل إلى أمريكا اللاتينية بساعتين وتصبح 12 ساعة بدل 14 حاليا".

ولاحقا أكد نتنياهو، "تحليق أول طائرة إسرائيلية في الأجواء السودانية"، وذلك بعد أن كشفت "يديعوت أحرنوت" الشهر الماضي أن طائرة إسرائيلية قامت برحلة مباشرة من مدينة كينشاسا في جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى إسرائيل أثناء تحليقها في الأجواء السودانية.

وفي 3 فبراير/ شباط الماضي، التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مدينة عنتيبي الأوغندية مع رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، وبرر الأخير الخطوة، بأنها تصب في صالح الأمن القومي للبلاد، في إشارة إلى أنها يمكن أن تساعد في إخراج السودان من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.

ويواجه السودان، أزمات اقتصادية وعقوبات دولية، دفعت البلاد إلى حافة الاحتجاجات، ما أسفر عن الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير في أبريل/ نيسان 2019، والبدء في فترة انتقالية يأمل السودانيون أن تلبي طموحاتهم وتقود لانتخابات بالبلاد.