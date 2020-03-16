ارتفاع عدد المصابين بفيروس "كورونا" في الأردن

أعلن مدير مستشفى الأمير حمزة، الدكتور عبد الرزاق الخشمان، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" المستجد في الأردن إلى 15 حالة، بعد اكتشاف حالتين جديدتين في مستشفى الملك المؤسس عبد الله في إربد.

وأفاد وزير الصحة الأردني سعد جابر، مساء أمس الأحد، عن هروب مواطن مصاب بفيروس كورونا من مستشفى الأمير حمزة قبل دخوله العزل الصحي، مضيفا أن البحث جار عنه.

وكانت الحكومة الأردنية قد اتخذت، في وقت سابق، عدة إجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، من بينها تعليق الرحلات الجوية من وإلى المملكة وتعطيل الدراسة وإغلاق الأماكن السياحية.

وأعلن رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، في بيان أمس السبت، "تعليق دوام المؤسسات التعليمية (رياض أطفال، حضانات، مدارس، جامعات، كليات، ومؤسسات ومعاهد تدريب) اعتبارا من صباح الأحد 15 مارس/ آذار 2020 ولمدة أسبوعين".

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار الجاري فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وباء عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، إذ بلغت الإصابات في آخر تحديث لها أكثر من 140 ألف في نحو 130 دولة ومنطقة حول العالم، والوفيات أكثر من 5 آلاف، بينما عدد المتعافين بلغ 69645.