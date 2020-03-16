الزراعة العراقية: لا قلق من أزمة كورونا

أفادت وزارة الزراعة العراقية، اليوم الاثنين، بأنه لا داعي للقلق بشأن شح بعض المحاصيل في ظل أزمة تفشي وباء كورونا.

ونقلت "السومرية نيوز" عن الوزارة قولها بأنه "لا توجد أي شحة في المحاصيل الزراعية، ولا قلق من الأزمة الحالية في ظل وجود الاكتفاء الذاتي للمحاصيل".

ودعت الوزارة الجهات ذات العلاقة إلى تشديد الإجراءات لمنع استغلال الظروف الحالية، مجددة مطالبتها "للأجهزة الأمنية باستثناء نقل المحاصيل الزراعية بين المحافظات"، وطالبت الوزارة أيضا الفلاحين بـ"ضخ بيض المائدة والأسماك إلى الأسواق".

وشهدت الأسواق العراقية خلال اليومين الماضيين توافد المواطنين إليها بهدف تخزين المواد الغذائية خشية من شحها مع إعلان الحكومة بمنع التنقل بين المحافظات وفرض حظر للتجوال في بغداد وعدد من المحافظات كإجراءات وقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، فيما استثنت من ذلك نقل المواد الغذائية ومنها المحاصيل الزراعية.

وقالت وزارة الصحة العراقية، في بيان أمس الأحد، "أجرت وزارة الصحة 113 نموذجا لحالات مشتبه بإصابتهم في مستشفيات المحافظات المختلفة "، لافتة إلى أن "النتائج الموجبة (الإصابات الجديدة) 14 موزعة كالتالي: 7 حالات في بغداد / الرصافة، حالتين في بغداد / الكرخ، حالة واحدة في ميسان، حالة واحدة في ديالى، حالة واحدة في الديوانية، وحالتين في النجف".