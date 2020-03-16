البحرين تعلن عن أول وفاة جراء فيروس "كورونا"

أعلنت وزارة الصحة البحرينية، صباح اليوم الاثنين، عن تسجيل أول حالة وفاة جراء فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد 19" في المملكة.

وقال وزارة الصحة، في بيان لها، إن حالة الوفاة لمواطنة بحرينية تبلغ من العمر 65 عاما، لديها أمراض وظروف صحية كامنة وكانت إحدى الحالات القائمة لفيروس كورونا (COVID-19)، حيث كانت تخضع للعلاج والرعاية في إحدى المراكز الخاصة بالعزل تحت إشراف طاقم طبي متخصص بعد عودتها للبحرين عبر رحلة غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي.

— وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 16, 2020

وأعربت الوزارة، عن خالص تعازيها لأسرة الفقيدة وكافة أهلها وأقاربها لهذا المصاب، موضحة أن المتوفية قد حصلت على العلاج والرعاية على مدار الساعة من قبل الفريق المختص هي وجميع الحالات القائمة في مراكز العزل، وكذلك تم إجراء التحاليل اللازمة للمتوفية بشكل مستمر.

وأفاد البيان، أن "الأوضاع الصحية للحالات القائمة الأخرى مستقرة حاليا فيما عدا حالة أخرى تحت العناية، وجميعها تخضع للعلاج والرعاية حسب البروتوكولات الطبية والإرشادات الدولية المعتمدة بحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.

— وزارة الصحة | مملكة البحرين 🇧🇭 (@MOH_Bahrain) March 16, 2020

وكانت وزارة الصحة البحرينية، أعلنت يوم السبت الماضي، عن تعافي 16 حالة من وباء كورونا العالمي وإخراجهم من مركز العزل والعلاج بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس/ آذار، مرض فيروس كورونا "جائحة" أو "وباء عالمي"، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.