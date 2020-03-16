مصاب بفيروس كورونا حاول الهرب من مستشفى الحريري الحكومي في بيروت

كشف مدير عام مستشفى "رفيق الحريري"، فراس أبيض، اليوم الإثنين، أن أحد المصابين بفيروس كورونا حاول الهرب مساء أمس الأحد من المستشفى لكن تم توقيفه في الوقت المناسب.

جاء تصريح مدير المستشفى فراس أبيض على صفحته الشخصية في "تويتر" مشيرا أن المرضى المحجورين في المستشفى، هم تحت ضغط نفسي كبير.

Yesterday, one of our #Covid19 patients tried to runaway. He was stopped before he could leave, and gently convinced to go back. Patients in isolation are under severe mental stress. In addition to ICU beds and ventilators, we should address the mental wellbeing of our patients. — Firass Abiad (@firassabiad) March 16, 2020

ودعا أبيض الالتفات إلى صحتهم النفسية، إلى جانب مسألتي أسرة العناية الفائقة وأجهزة التنفس.

وأوضح أبيض أن "المستشفى يزود المرضى بإنترنت عالي السرعة وبمحطات تلفزيونية متعددة"، مشيراً إلى أن "الزيارات مسموحة مرتين يوميا على الأقل"، مضيفا إلى أن "على الرغم من الخدمات المتوفرة لديهم، الا أنهم ما زالوا بعيدين عن راحة منازلهم وعاجزين عن الاحتكاك بأحبائهم"، وقال: "قد يظلون في الحجر لأسابيع".